Зачем в рационе нужна брюссельская капуста и как ее вкусно приготовить?

Брюссельская капуста пришла к нам из Голландии. Диетологи наперебой поют ей оды, а мы… а мы ее не едим или делаем это крайне редко. Все потому, что этот овощ достаточно экзотический в традиционной русской кухне и отличается горьковатым вкусом. Но стоит его правильно приготовить, как вы оцените все полезные свойства этой капусты.

В ней содержится фолиевая кислота, магний, калий, фосфор, железо, пищевые волокна, белок, клетчатка, витамины А, С, К и В6. При всем при этом в 100 граммах продукта всего 43 калории. Сегодня в журнале «ЕЩЕ» я расскажу вам:

Чем полезна брюссельская капуста для здоровья

А заодно поделюсь простыми рецептами ее приготовления. Не пропустите!

Регулирует уровень сахара в крови Ученые доказали, что частое употребление в пищу крестоцветных овощей, таких как брюссельская капуста, помогает снизить риск возникновения диабета. Дело в том, что в ней в большом количестве содержатся пищевые волокна, помогающие контролировать уровень сахара в крови, и антиоксиданты, улучшающие функцию выработки инсулина в организме.

Препятствует воспалительным процессам В листьях брюссельской капусты много глюкозинолатов — веществ, которые стимулируют ответную реакцию организма на воспалительный процесс. Они защищают клетки ДНК от повреждений, препятствуют старению и уменьшают воспаление, возникающее при ревматоидном артрите, ожирении, диабете 2-го типа и воспалительных заболеваниях кишечника.

Проведенное исследование показало, что в анализах крови и мочи женщин, в чьем ежедневном рационе присутствовала брюссельская капуста, было обнаружено меньшее количество маркеров воспаления по сравнению с теми, кто ее не ел. Таким образом, этот полезный овощ помогает снизить боль и вернуть организм в строй.

Защищает от остеопороза Брюссельская капуста — кладезь витамина К, чья основная функция заключается в регуляции свертываемости крови. Он необходим для профилактики заболеваний крови и костей. Так, витамин К помогает усвоению кальция из еды, препятствуя потере плотности костных тканей и развитию остеопороза. Он также снижает угрозу кровотечения в печени и нормализует уровень глюкозы в крови, уменьшая тем самым риск возникновения сахарного диабета.

Укрепляет иммунную систему Всего в одной чашке брюссельской капусты содержится более чем 120% от необходимой суточной потребности организма в витамине С. И это прекрасно, т. к. он укрепляет иммунную систему. Витамин С выступает в качестве антиоксиданта, стимулируя выработку белых кровяных клеток и коллагена, а также снижая последствия окислительного стресса на организм.

Снижает риск возникновения онкологии Брюссельская капуста — один из продуктов, без которых сложно представить сбалансированное питание. Результаты проведенного исследования показали, что употребление в пищу крестоцветных овощей помогает защитить клетки ДНК от окислительного стресса, который приводит к их повреждению и провоцирует развитие онкологии. В частности, содержащиеся в капусте глюкозинолаты способствуют уменьшению риска возникновения колоректального рака. Тыквенные семечки: вкусный перекус с пользой для здоровья Улучшает пищеварение В брюссельской капусте содержится большое количество пищевых волокон, необходимых для здорового, полноценного пищеварения. Они нормализуют стул, избавляют от запоров и питают полезную микрофлору, обитающую в кишечнике. Достаточно съедать всего пол чашки листьев капусты в день, чтобы обеспечить организм нужным количеством пищевых волокон.

Насыщает организм фолатами Брюссельская капуста — незаменимый источник фолиевой кислоты (витамина В9). Ее недостаток особенно критичен для беременных и их будущих детей, т. к. провоцирует различные осложнения и развитие дефектов. Кроме того, фолиевая кислота необходима для созревания клеток крови, профилактики анемии, одышки, потери веса и нарушений стула. Дефицит витамина В9 приводит к снижению свертываемости крови, падению иммунитета, появлению слабости и раздражительности, ухудшению памяти, а также риску развития атеросклероза, инсульта и появлению тромбов.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту? Брюссельская капуста по-итальянски

Ингредиенты: брюссельская капуста — 0,5 кг;

твердый тертый сыр — 2 ст. л.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

сливки — 2 ст. л.;

молоко — 1 ст.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль, молотый перец, мускатный орех — по вкусу. Способ приготовления:

С брюссельской капусты срезать тонкий слой корешков, сделать крестообразные надрезы и отварить ее в кипящей воде в течение 3-5 минут. В сковороде растопить сливочное масло, добавить муку и обжарить ее, постоянно помешивая. Влить сливки, молоко и довести до загустения на медленном огне. В соус добавить специи, лимонный сок, брюссельскую капусту и тщательно перемешать. Тушить в течение 3-5 минут, посыпать сыром и подавать к столу.

Запеченная брюссельская капуста с лимоном и йогуртом Список продуктов: брюссельская капуста — 0,4 кг;

оливковое масло — 1,5 ст.л.;

греческий йогурт — 150 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.;

лимонная цедра — 2 ч. л.;

измельченные миндальные орехи — 3 ст. л.;

измельченная мята — 2 ст. л.;

соль, молотый перец, паприка по вкусу. Приготовление:

Брюссельскую капусту нарезать на половинки, выложить в форму для запекания, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать в течение 15 минут (до готовности). В большой тарелке смешать йогурт, мяту, лимонную цедру и сок. Добавить по вкусу соль и перец. В готовый соус выложить капусту, украсить ее орехами и мятой. По желанию можно добавить паприку. Блюдо готово!

Суп с брюссельской капустой Список ингредиентов: брюссельская капуста — 0,2 кг;

тертый сыр чеддер — 100 г;

овощной или куриный бульон — 0,6 л.;

жирные сливки — 200 мл;

луковица — 1 шт.;

подсолнечное масло для жарки;

соль, молотый перец по вкусу;

чеснок (по желанию) — 2 зубчика. Как приготовить:

Брюссельскую капусту нарезать на четвертинки. Лук измельчить и обжарить на сковороде. В кипящей воде отварить капусту в течение 3 минут, воду слить. Выложить брюссельскую капусту к луку и тушить пару минут. По желанию можно добавить к овощам чеснок. Переложить овощи в кипящий бульон, влить сливки и потомить на медленном огне. В конце добавить сыр, соль и перец. Приятного аппетита!

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