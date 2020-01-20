Зачем в рационе нужна брюссельская капуста и как ее вкусно приготовить?

Брюссельская капуста пришла к нам из Голландии. Диетологи наперебой поют ей оды, а мы… а мы ее не едим или делаем это крайне редко. Все потому, что этот овощ достаточно экзотический в традиционной русской кухне и отличается горьковатым вкусом. Но стоит его правильно приготовить, как вы оцените все полезные свойства этой капусты.В ней содержится фолиевая кислота, магний, калий, фосфор, железо, пищевые волокна, белок, клетчатка, витамины А, С, К и В6. При всем при этом в 100 граммах продукта всего 43 калории. Сегодня в журнале «ЕЩЕ» я расскажу вам:
Чем полезна брюссельская капуста для здоровья
А заодно поделюсь простыми рецептами ее приготовления. Не пропустите!
Регулирует уровень сахара в крови Ученые доказали, что частое употребление в пищу крестоцветных овощей, таких как брюссельская капуста, помогает снизить риск возникновения диабета. Дело в том, что в ней в большом количестве содержатся пищевые волокна, помогающие контролировать уровень сахара в крови, и антиоксиданты, улучшающие функцию выработки инсулина в организме.
Препятствует воспалительным процессам В листьях брюссельской капусты много глюкозинолатов — веществ, которые стимулируют ответную реакцию организма на воспалительный процесс. Они защищают клетки ДНК от повреждений, препятствуют старению и уменьшают воспаление, возникающее при ревматоидном артрите, ожирении, диабете 2-го типа и воспалительных заболеваниях кишечника.
Проведенное исследование показало, что в анализах крови и мочи женщин, в чьем ежедневном рационе присутствовала брюссельская капуста, было обнаружено меньшее количество маркеров воспаления по сравнению с теми, кто ее не ел. Таким образом, этот полезный овощ помогает снизить боль и вернуть организм в строй.
Защищает от остеопороза Брюссельская капуста — кладезь витамина К, чья основная функция заключается в регуляции свертываемости крови. Он необходим для профилактики заболеваний крови и костей. Так, витамин К помогает усвоению кальция из еды, препятствуя потере плотности костных тканей и развитию остеопороза. Он также снижает угрозу кровотечения в печени и нормализует уровень глюкозы в крови, уменьшая тем самым риск возникновения сахарного диабета.
Укрепляет иммунную систему Всего в одной чашке брюссельской капусты содержится более чем 120% от необходимой суточной потребности организма в витамине С. И это прекрасно, т. к. он укрепляет иммунную систему. Витамин С выступает в качестве антиоксиданта, стимулируя выработку белых кровяных клеток и коллагена, а также снижая последствия окислительного стресса на организм.
Снижает риск возникновения онкологии Брюссельская капуста — один из продуктов, без которых сложно представить сбалансированное питание. Результаты проведенного исследования показали, что употребление в пищу крестоцветных овощей помогает защитить клетки ДНК от окислительного стресса, который приводит к их повреждению и провоцирует развитие онкологии. В частности, содержащиеся в капусте глюкозинолаты способствуют уменьшению риска возникновения колоректального рака. Тыквенные семечки: вкусный перекус с пользой для здоровья Улучшает пищеварение В брюссельской капусте содержится большое количество пищевых волокон, необходимых для здорового, полноценного пищеварения. Они нормализуют стул, избавляют от запоров и питают полезную микрофлору, обитающую в кишечнике. Достаточно съедать всего пол чашки листьев капусты в день, чтобы обеспечить организм нужным количеством пищевых волокон.
Насыщает организм фолатами Брюссельская капуста — незаменимый источник фолиевой кислоты (витамина В9). Ее недостаток особенно критичен для беременных и их будущих детей, т. к. провоцирует различные осложнения и развитие дефектов. Кроме того, фолиевая кислота необходима для созревания клеток крови, профилактики анемии, одышки, потери веса и нарушений стула. Дефицит витамина В9 приводит к снижению свертываемости крови, падению иммунитета, появлению слабости и раздражительности, ухудшению памяти, а также риску развития атеросклероза, инсульта и появлению тромбов.
Как вкусно приготовить брюссельскую капусту? Брюссельская капуста по-итальянски
Ингредиенты: брюссельская капуста — 0,5 кг;
твердый тертый сыр — 2 ст. л.;
сливочное масло — 2 ст. л.;
мука — 2 ст. л.;
сливки — 2 ст. л.;
молоко — 1 ст.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
соль, молотый перец, мускатный орех — по вкусу. Способ приготовления:
С брюссельской капусты срезать тонкий слой корешков, сделать крестообразные надрезы и отварить ее в кипящей воде в течение 3-5 минут. В сковороде растопить сливочное масло, добавить муку и обжарить ее, постоянно помешивая. Влить сливки, молоко и довести до загустения на медленном огне. В соус добавить специи, лимонный сок, брюссельскую капусту и тщательно перемешать. Тушить в течение 3-5 минут, посыпать сыром и подавать к столу.
Запеченная брюссельская капуста с лимоном и йогуртом Список продуктов: брюссельская капуста — 0,4 кг;
оливковое масло — 1,5 ст.л.;
греческий йогурт — 150 мл;
лимонный сок — 1 ст. л.;
лимонная цедра — 2 ч. л.;
измельченные миндальные орехи — 3 ст. л.;
измельченная мята — 2 ст. л.;
соль, молотый перец, паприка по вкусу. Приготовление:
Брюссельскую капусту нарезать на половинки, выложить в форму для запекания, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать в течение 15 минут (до готовности). В большой тарелке смешать йогурт, мяту, лимонную цедру и сок. Добавить по вкусу соль и перец. В готовый соус выложить капусту, украсить ее орехами и мятой. По желанию можно добавить паприку. Блюдо готово!
Суп с брюссельской капустой Список ингредиентов: брюссельская капуста — 0,2 кг;
тертый сыр чеддер — 100 г;
овощной или куриный бульон — 0,6 л.;
жирные сливки — 200 мл;
луковица — 1 шт.;
подсолнечное масло для жарки;
соль, молотый перец по вкусу;
чеснок (по желанию) — 2 зубчика. Как приготовить:
Брюссельскую капусту нарезать на четвертинки. Лук измельчить и обжарить на сковороде. В кипящей воде отварить капусту в течение 3 минут, воду слить. Выложить брюссельскую капусту к луку и тушить пару минут. По желанию можно добавить к овощам чеснок. Переложить овощи в кипящий бульон, влить сливки и потомить на медленном огне. В конце добавить сыр, соль и перец. Приятного аппетита!
Статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях, а еще узнайте, как приготовить десерт в микроволновке: 5 рецептов для тех, кто не хочет ждать.
Последние комментарии